L’ex Iena Giarrusso si candida per il direttorio del M5S | “Troppe questioni irrisolte”

Leggi su urbanpost

(Di domenica 21 febbraio 2021) In casa M5S è tempo di news. E’ ora di eleggere il nuovoche sostituirà la figura del capo politico, e l’europarlamentare Dinoha dichiarato di volersire. Durante le votazioni degli ultimi Stati Generali, infatti, arrivò secondo ad Alessandro Di Battista, ma anche prima di Luigi Di Maio. Proprio per questo è convinto di avere delle buone possibilità. “Lo faccio per unire, ricucire, valorizzare gli attivisti”, ha dichiarato durante un’intervista rilasciata a Repubblica. >> Leggi anche: Covid, Bonomi: «Pronti ad aprire le fabbriche per vaccinare dipendenti e familiari» M5S news,siper il“Oggi più che mai serve unità, occorre tenere insieme la forza rivoluzionaria che abbiamo sempre avuto. Le diverse anime del M5S possono ...