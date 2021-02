Le regioni al governo | ' La priorità è la campagna vaccinale | rivedere le zone'

fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Tutto sotto il tappeto: niente accordo su trivelle, bollette e sfratti. Regioni divise sulle zone c… - TgLa7 : #Vaccini: siglato intesa tra medici base, governo e Regioni - RaiNews : #Vaccini, siglato protocollo d'intesa tra medici base, governo e regioni. Scotti (Fimmg): 'Almeno 35mila medici di… - AleSalvi12 : RT @Phastidio: Attendiamo stasera ma questa bozza delle Regioni è una supercazzola un po' paracula. Mancano solo le convergenze parallele… - ilriformista : Le #Regioni hanno chiesto al governo #Draghi un cambio di passo su vaccini e ristori, oltre alle revisione dei para… -

Ultime Notizie dalla rete : regioni governo

la Repubblica

In programma oggi la riunione train vista delle nuove misure da applicare alle varie zone. Il governatore dell'Emilia - Romagna Stefano Bonaccini ha esortato i ministri die Salute Mariastella Gelmini e ...Dai vaccini alle scuole , dalle restrizioni anti - Covid ai ristori. Ci sarà tutto questo sul tavolo nell'incontro che alle 19 vedrà di fronte ile le. Vertice in videoconferenza in vista del Consiglio dei ministri di domattina per valutare le nuove misure che sfoceranno in un nuovo decreto o Dpcm Covid. L'esecutivo sarà ...Più vaccini e revisione del parametri per la definizione dei colori. Queste le richieste principali previste all’interno del documento “inviatomi dalle Regioni” e che “domani, al Consiglio dei ministr ...Chiesta la revisione del sistema a zone e priorità alla campagna vaccinale. Un capitolo per indennizzi e attività produttive ...