Le priorità della Lega: 'Reintrodurre il reato di vilipendio delle forze dell'ordine' (Di domenica 21 febbraio 2021) In un momento assai delicato per tutto il paese, i pensieri della Lega sono rivolti all'istituzione di un reato d'opinione contro le forze dell'ordine. La loro presenza al governo (di cui fanno parte) ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) In un momento assai delicato per tutto il paese, i pensierisono rivolti all'istituzione di und'opinione contro le. La loro presenza al governo (di cui fanno parte) ...

direlaviolenza : Un appello che si rinnova dopo i femminicidi degli ultimi giorni: 'È ora che il Governo si assuma la piena responsa… - CarloCalenda : Asciutto nel linguaggio, netto su gravità della situazione, posizionamento internazionale, priorità sociali - giova… - nzingaretti : Il danno per l’economia dello #sci e della #montagna è davvero immenso. Il Governo si adoperi subito per indennizzi… - yanfry : RT @davide_tommasin: Il #CTS è zoppo e questo non fa bene alla lotta contro il #Covid creando delle ricadute sulle dinamiche, sulle scelte… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : priorità della Vaccini: capo Serum Institute, priorità a bisogni dell'India ...ai governi degli altri Paesi che aspettano le forniture di "essere pazienti" perche' la priorità ... Il governo del premier Narendra Modi è stato criticato per la partenza lenta della sua campagna di ...

Le priorità della Lega: 'Reintrodurre il reato di vilipendio delle forze dell'ordine' "Considerato l'aumento dei casi di offesa nei confronti di istituzioni come la Polizia di Stato, anche nel mondo della musica come è recentemente accaduto nei video di Gianna Nannini o del rapper ...

Di Maio avvisa il M5S: «La nostra priorità ora è la difesa di Conte» Corriere della Sera ...ai governi degli altri Paesi che aspettano le forniture di "essere pazienti" perche' la... Il governo del premier Narendra Modi è stato criticato per la partenza lentasua campagna di ..."Considerato l'aumento dei casi di offesa nei confronti di istituzioni come la Polizia di Stato, anche nel mondomusica come è recentemente accaduto nei video di Gianna Nannini o del rapper ...