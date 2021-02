LE PAGELLE DI PALERMO-CATANZARO 1-2 | capolavoro Floriano | ma passano gli ospiti sfruttando le ingenuità dei rosa

Leggi su mediagol

(Di domenica 21 febbraio 2021) Di Fabrizio AnselmoIlperde 2-1 al Barbera grazie alle reti di Verna e Martinelli che sfruttano i buchi difensivi dei padroni di casa. Per igoldi, ma non basta. Sabato ilgiocherà in casa della Viterbese alle 12:30.PELAGOTTI 5Non può nulla sul primo gol perché Verna calcia potente quando è ancora in piedi, sul 2-1 resta incollato sul secondo palo quando avrebbe potuto fare un passo in diagonale per chiudere più centimetri di porta.ACCARDI 6 Sul gol deve coprire il buco lasciato al centro da Marconi ma sbaglia il posizionamento spostandosi sull'esterno invece di chiudere verso il centro, lasciando così un'autostrada a Verna. Nel resto della partita si riscatta parzialmente con qualche ottimo intervento e con un paio di interessanti cross verso il centro.SOMMA ...