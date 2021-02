Le indagini di Lolita Lobosco: trama, cast e puntate serie tv (Di domenica 21 febbraio 2021) L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano dall’esordio sul piccolo schermo de Le indagini di Lolita Lobosco. Il giallo a puntate, in onda stasera 21 febbraio 2021 dalle 21:25 su Rai1, è stato diretto da Luca Miniero, regista italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Incantesimo napoletano, Questa notte è ancora nostra, Benvenuti al Sud, Un boss in salotto, La scuola più bella del mondo e Sono tornato. La serie tv poliziesca, liberamente ispirata agli omonimi romanzi di Gabriella Genisi, ha potuto contare sulla fotografia di Federico Angelucci, le musiche di Santi Pulvirenti mentre la sceneggiatura è stata affidata a Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale. Ma non indugiamo oltre, scopriamo insieme quale incredibile storia racconta Le ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 21 febbraio 2021) L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano dall’esordio sul piccolo schermo de Ledi. Il giallo a, in onda stasera 21 febbraio 2021 dalle 21:25 su Rai1, è stato diretto da Luca Miniero, regista italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Incantesimo napoletano, Questa notte è ancora nostra, Benvenuti al Sud, Un boss in salotto, La scuola più bella del mondo e Sono tornato. Latv poliziesca, liberamente ispirata agli omonimi romanzi di Gabriella Genisi, ha potuto contare sulla fotografia di Federico Angelucci, le musiche di Santi Pulvirenti mentre la sceneggiatura è stata affidata a Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale. Ma non indugiamo oltre, scopriamo insieme quale incredibile storia racconta Le ...

Notiziedi_it : Cast e personaggi de Le Indagini di Lolita Lobosco al via su Rai1 - zazoomblog : Le Indagini di Lolita Lobosco su Rai 1 domenica 21 febbraio la nuova fiction con Luisa Ranieri - #Indagini #Lolita… - antoniogenna : TV – Su Rai 1 al via “Le indagini di Lolita Lobosco” --> - MancioRuggiero : Esordio in tv per “Le indagini di #LolitaLobosco” ispirate dai romanzi di @gabriellagenisi. #Manciolandia #IBDM da… - zazoomblog : Cast e personaggi de Le Indagini di Lolita Lobosco al via su Rai1 - #personaggi #Indagini #Lolita #Lobosco -