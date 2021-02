Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni prima puntata 21 febbraio (Di domenica 21 febbraio 2021) anticipazioni sul primo appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco , di domenica 21 febbraio. Ecco cosa vedremo nella nuova mini-serie in onda su Rai Uno dalle 21.15, con protagonista Luisa Ranieri. La nuova mini-serie targata Rai Uno Questa sera, domenica 21 febbraio, dalle ore 21.15 circa su Rai Uno, debutta la mini-serie Le indagini di Lolita Lobosco . Protagonista è il Vicequestore Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri. La mini-serie è diretta dal regista Luca Miniero ed è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Inoltre, è prodotta da Rai Fiction e da Luca Zingaretti, marito dell’attrice protagonista, Ranieri. Un personaggio, quello di Lolita ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 febbraio 2021)sul primo appuntamento con Ledi, di domenica 21. Ecco cosa vedremo nella nuova mini-serie in onda su Rai Uno dalle 21.15, con protagonista Luisa Ranieri. La nuova mini-serie targata Rai Uno Questa sera, domenica 21, dalle ore 21.15 circa su Rai Uno, debutta la mini-serie Ledi. Protagonista è il Vicequestore, interpretata da Luisa Ranieri. La mini-serie è diretta dal regista Luca Miniero ed è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Inoltre, è prodotta da Rai Fiction e da Luca Zingaretti, marito dell’attrice protagonista, Ranieri. Un personaggio, quello di...

