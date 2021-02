“Le indagini di Lolita Lobosco” anticipazioni: ecco cosa accadrà nella prossima puntata (Di domenica 21 febbraio 2021) Una seconda fiction tutta la femminile, dopo il successo di Mina Settembre la Rai ci riprova con Le indagini di Lolita Lobosco, in onda dal 21 febbraio. Chi è Lolita Protagonista la bellissima Luisa Ranieri, che veste i panni di un vicequestore del commissariato di polizia a Bari, la sua città nella quale Lolita è tornata dopo un’esperienza lavorativa al nord. Liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, troviamo tra gli attori anche la brava Lunetta Savino nel ruolo della madre della protagonista. cosa succederà nella seconda puntata in onda il 28 febbraio dal titolo Solo per i miei occhi? Le anticipazioni Lolita sarà alle prese con il misterioso omicidio di Bianca ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 21 febbraio 2021) Una seconda fiction tutta la femminile, dopo il successo di Mina Settembre la Rai ci riprova con Ledi, in onda dal 21 febbraio. Chi èProtagonista la bellissima Luisa Ranieri, che veste i panni di un vicequestore del commissariato di polizia a Bari, la sua cittàqualeè tornata dopo un’esperienza lavorativa al nord. Liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, troviamo tra gli attori anche la brava Lunetta Savino nel ruolo della madre della protagonista.succederàsecondain onda il 28 febbraio dal titolo Solo per i miei occhi? Lesarà alle prese con il misterioso omicidio di Bianca ...

repubblica : 'Lolita Lobosco', cominciano le indagini del vicequestore Luisa Ranieri: Domenica 21 febbraio primo appuntamento su… - Raicomspa : Lolita è una donna del Sud, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata… - CIAfra73 : Fiction Club · Le indagini di #LolitaLobosco, primo appuntamento. Con protagonista #LuisaRanieri, in onda in prima… - sabry_ra : RT @Raiofficialnews: Lolita è una donna del Sud, vivace, empatica e in carriera, vicequestore del commissariato di polizia a Bari. Liberam… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: «Non direi che Lolita sia un personaggio della modernità, più che altro mi sembra un personaggio in cammino... in bili… -