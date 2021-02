Le indagini di Lolita Lobosco | anticipazioni della seconda puntata

repubblica : 'Lolita Lobosco', cominciano le indagini del vicequestore Luisa Ranieri: Domenica 21 febbraio primo appuntamento su… - Raicomspa : Lolita è una donna del Sud, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata… - cislpfu : RT @repubblica: 'Lolita Lobosco', cominciano le indagini del vicequestore Luisa Ranieri: Domenica 21 febbraio primo appuntamento su Rai 1 c… - bibifilm : ?? Stasera in onda su @RaiUno “Le indagini di Lolita Lobosco”??????? la fiction con #LuisaRanieri! L’hashtag ufficial… - bibifilm : RT @MaryLucyTang: Su @cineclanrivista il mio pezzo su #leindaginidilolitalobosco -

Ultime Notizie dalla rete : indagini Lolita

Il Mattino

Jacopo Cullin è uno degli attori presenti nella nuova fiction ' LediLobosco ' con protagonista Luisa Ranieri in partenza da domenica 21 febbraio 2021 in prima serata su Rai1. L'attore e regista cinematografico, protagonista della commedia 'L'uomo ...LediLobosco , la nuova fiction con Luisa Ranieri , debutta stasera su Rai1 alle 21:25. Saranno in tutto 4 prime serate su Rai1 con l'attrice nei panni del vicequestore protagonista ...Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni seconda puntata: in onda il 28 febbraio 2021 su Rai 1 la seconda puntata con Luisa Ranieri.Luisa Ranieri da stasera interpreta su Rai uno l’affascinante vice questore Lolita Lobosco. E’ una donna moderna, volitiva che insegue la giustizia a tutti i costi e non rinuncia al tacco 12 nemmeno d ...