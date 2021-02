Le donne del vino | 12 imperdibili vini rossi italiani prodotti da grandi vignaiole

(Di domenica 21 febbraio 2021) Non esistono vini per donne o uomini, è una inutile e forzata categorizzazione. Semmai esistono vino che provengono da mani e testa, da animi diversi di uomini e donne. Sarebbe forzato anche il concetto di una «viticoltura al femminile», come se una bottiglia fosse limpidamente riconoscibile perchè porta con sé un fiocco rosa.

il ruolo della donna nel vino ha sempre dovuto patire un sessismo miope che, fortunatamente, oggi sta pian piano recuperando diottrie. Qui abbiamo voluto raccontare 12 grandi storie ...