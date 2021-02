L’azionariato popolare ultima idea per salvare il Livorno, già 2mila adesioni: “51% delle quote ai tifosi, vogliamo un club etico e accessibile” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il rischio è quello di pescare a piene mani dalla retorica. Perché ogni volta che si affronta l’argomento si finisce sempre per utilizzare la parola “utopia”, per racchiudere tutto nell’espressione “potere al popolo”. Il lemma che racconta alla perfezione il significato di azionariato popolare, invece, è un altro: progetto. Poche lettere che racchiudono una speranza. Soprattutto a Livorno. Da tempo il club cittadino si trascina esangue fra Lega Pro e cadetteria. La partecipazione alla Coppa Uefa 2006/2007 è un ricordo sbiadito, Protti, Tavano e Lucarelli dei santini da tenere sul comodino, protettori di una squadra che ora arranca al penultimo posto del Girone A della Serie C. La situazione è impietosa. A livello tecnico, sportivo, finanziario, societario. La proprietà è frazionata fra diversi imprenditori, ma di soldi ne sono rimasti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Il rischio è quello di pescare a piene mani dalla retorica. Perché ogni volta che si affronta l’argomento si finisce sempre per utilizzare la parola “utopia”, per racchiudere tutto nell’espressione “potere al popolo”. Il lemma che racconta alla perfezione il significato di azionariato, invece, è un altro: progetto. Poche lettere che racchiudono una speranza. Soprattutto a. Da tempo ilcittadino si trascina esangue fra Lega Pro e cadetteria. La partecipazione alla Coppa Uefa 2006/2007 è un ricordo sbiadito, Protti, Tavano e Lucarelli dei santini da tenere sul comodino, protettori di una squadra che ora arranca al penultimo posto del Girone A della Serie C. La situazione è impietosa. A livello tecnico, sportivo, finanziario, societario. La proprietà è frazionata fra diversi imprenditori, ma di soldi ne sono rimasti ...

