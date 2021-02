Lautaro Martinez: “Siamo uniti, corriamo e lottiamo tutti insieme. Lukaku può migliorare ancora tanto” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il grande protagonista del netto successo nel derby contro il Milan, il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Questo Siamo: Siamo uniti, lavoriamo ogni giorno per dare il massimo e per arrivare più in alto possibile e oggi l’abbiamo dimostrato. Continuiamo così, Siamo molto contenti. corriamo e lottiamo tutti insieme, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest’anno: due eliminazioni in Coppa Italia e Champions, questo è l’unico obiettivo che rimane e stiamo lottando per quello. Siamo molto contenti di essere sopra tutti. Lukaku può migliorare ancora tanto, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Il grande protagonista del netto successo nel derby contro il Milan, il centravanti dell’Inter,ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Questo, lavoriamo ogni giorno per dare il massimo e per arrivare più in alto possibile e oggi l’abbiamo dimostrato. Continuiamo così,molto contenti., si vede in campo. Abbiamo soffertoquest’anno: due eliminazioni in Coppa Italia e Champions, questo è l’unico obiettivo che rimane e stiamo lottando per quello.molto contenti di essere soprapuò, ...

