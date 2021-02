Laura Chiatti e quel sogno nascosto | “Avrei voluto fare la cantante”

(Di domenica 21 febbraio 2021)oggi sarà ospite a Domenica In. Mara Venier ci farà scoprire un lato di lei realmente inedito. L’attrice è sposata con Marco Bocci, la coppia è convolata a nozze nel 2014 ed insieme hanno due figli: Enea e Pablo. Non tutti sanno che lainizialmente ha cercato di entrare nel mondo dello spettacolo come, partecipando alla trasmissione Karaoke. La sua carriera prende un’altra strada quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Proprio in quegli anni inizia a manifestarsi in lei una strana ossessione. Lei è una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano. Bella, sensuale e piena di talento, si è fatta conoscere quando era ancora giovanissima nella fiction ‘Compagni di scuola’, poi in ‘Carabinieri’, ‘Incantesimo’ e tante altre. Al cinema la ricordiamo certamente nel ...

CorriereCitta : Laura Chiatti: chi è, età, carriera, figli, chi è il marito, Instagram, film, Addio al nubilato, curiosità… - GossipItalia3 : Laura Chiatti e la malattia del marito Marco Bocci: l’herpes era arrivato al cervello #gossipitalianews - zazoomblog : Laura Chiatti e la malattia del marito Marco Bocci: l’herpes era arrivato al cervello - #Laura #Chiatti #malattia… - chiarafrancini : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A #DomenicaIn ospiti @verdoneofficial @LuisaRanieri12 #LauraChiatti @chiarafrancini @AndreaSannino #VincenzoDeLucia @… - chiarafrancini : RT @MontiFrancy82: A #DomenicaIn ospiti @verdoneofficial @LuisaRanieri12 #LauraChiatti @chiarafrancini @AndreaSannino #VincenzoDeLucia @ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti

C'è anche, tra le ospiti della nuova puntata di Domenica in , il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 in onda anche oggi a partire dalle 14. Nell'intervista condotta da Mara Venier, ...Marco Bocci nel 2018 ha avuto un incidente, quell'evento è stato molto importante perché gli ha concesso di scoprire una malattia Getty Images Marco Bocci nel 2018 è stato colpito da una malattia, un ...Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, domenica 21 febbraio, le attrici Chiara Francini e Laura Chiatti, protagoniste del nuovo film che uscirà in stream ...Laura Chiatti è un'attrice italiana molto conosciuta. Non è famosa solo per le sue doti recitative ma anche per alcune vicende amorose.