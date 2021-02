L'appello della Gelmini alle regioni: 'Siamo quasi a 100 mila vittime, serve unità nazionale' (Di domenica 21 febbraio 2021) Durante l'incontro con regioni, Anci e Upi, la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha invitato all'unità, in un paese che conta ormai quasi 100mila morti per Covid. ''La nascita di ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) Durante l'incontro con, Anci e Upi, la ministra degli Affari Regionali Mariastellaha invitato all', in un paese che conta ormai100morti per Covid. ''La nascita di ...

StefanoFeltri : Sbaglierò, ma questi toni sul clima non li ho mai sentiti usare nella politica italiana. Non generico appello alla… - direlaviolenza : Un appello che si rinnova dopo i femminicidi degli ultimi giorni: 'È ora che il Governo si assuma la piena responsa… - RaiNews : #Mondiali di Cortina. Sciatrice iraniana al termine della gara fa appello per i diritti delle donne #Cortina2021 - WGebrat : RT @Fatassinari: Spero che ?@GovernoItalia? faccia suo l’accorato appello del mio collega ?@DrMehari ?@STGEUI? ?? ?@Adnkronos? “Chiedo al… - 55V7hsUedEjPrOK : RT @Fatassinari: Spero che ?@GovernoItalia? faccia suo l’accorato appello del mio collega ?@DrMehari ?@STGEUI? ?? ?@Adnkronos? “Chiedo al… -