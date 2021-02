L' altra montagna | identikit dei nuovi montanari | giovani | istruiti e innovatori

(Di domenica 21 febbraio 2021) Partire e tornare per mettere al servizio della comunità montana il know how maturato altrove. Nascono così aziende dove si coltivano ortaggi rari, si vendono abiti con tessuti naturali e si realizzano strutture architettoniche futuristiche. Ecco le storie di chi si è costruito...

MatyMatilda1 : @itti_stef La mia vita di questo periodo ?? scali una montagna, neanche finita arriva un'altra - 1a_v1ttor : Questa ultima parte è l’altra in cui ho fortissimamente sentito le “vibes” della 10. Davanti al camino della casa i… - fedesettetre : @EvadameOne partirebbe dallo stesso posto e arrivando allo stesso posto, però sventrando un paio di vallate e bucan… - cuoreitaliano7 : @pepebigne @chiara4eyes @matteosalvinimi Nel week end sono sbarcati a migliaia, le restrizioni sono pure peggiorate… - StefanoCar91 : Altra notte con la montagna on fire -

Ultime Notizie dalla rete : altra montagna

la Repubblica

" Per quel che riguarda i regolamenti c'è da tenere conto che una categoria paga e l'lo fa ... " Questi regolamenti sono importanti, perché lanon è un parco giochi dove si può fare ...... la Puglia offre scenari ciclistici davvero variegati: dalle pendenze diin Daunia e sul ... Una scelta di spessore per il Corgom Vipal Challenge XCO Puglia, che ha scelto di sposare un'...Il loro legame si consolida da ragazzini tra lunghe passeggiate in montagna. Vent’anni dopo, Pietro tornerà dopo molto tempo in alta quota per trovare quiete e fare pace con alcune pagine mai chiarite ...Ad oggi sono 15.537 gli ultra ottantenni dell’ATS della Montagna che hanno dato la loro preadesione per potersi sottoporre alla somministrazione del vaccino anti Covid-19. 8.836 si sono prenotati tram ...