La solidarietà a Meloni è un’occasione per la politica. La bussola di Ocone (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli irriferibili insulti sessisti diretti a Giorgia Meloni da Giovanni Gozzini, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Siena, dai microfoni di una storica emittente radiofonica fiorentina, non sono passati sotto silenzio. E, seppure forse un po’ a scoppio ritardato, hanno generato una unanime indignazione fra le forze politiche fino ad una telefonata di solidarietà alla leader di Fratelli d’Italia dello stesso Presidente della Repubblica. Che i partiti, di destra o di sinistra, non abbiano fatto distinguo e compatti abbiano condannato le sbracate affermazioni di Gozzini, fra l’altro completamente fuori segno anche nel merito considerate le straordinarie doti di intelligenza non solo politica riconosciute alla leader romana, è un segno di novità da non sottovalutare e da cogliere al volo. L’episodio, infatti, porta in sé ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli irriferibili insulti sessisti diretti a Giorgiada Giovanni Gozzini, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Siena, dai microfoni di una storica emittente radiofonica fiorentina, non sono passati sotto silenzio. E, seppure forse un po’ a scoppio ritardato, hanno generato una unanime indignazione fra le forze politiche fino ad una telefonata dialla leader di Fratelli d’Italia dello stesso Presidente della Repubblica. Che i partiti, di destra o di sinistra, non abbiano fatto distinguo e compatti abbiano condannato le sbracate affermazioni di Gozzini, fra l’altro completamente fuori segno anche nel merito considerate le straordinarie doti di intelligenza non soloriconosciute alla leader romana, è un segno di novità da non sottovalutare e da cogliere al volo. L’episodio, infatti, porta in sé ...

