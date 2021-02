La sfida con la Roma e il mancato arrivo di Reynolds: le parole di Foggia (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Non mi fido dei problemi difensivi della Roma, e spero che Dzeko non giochi”. A dirlo è Pasquale Foggia. Il direttore sportivo del Benevento ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport a poche ore dal match del Ciro Vigorito: “Battere una big sarebbe il coronamento di un campionato eccellente, ma è dura. La Roma ha qualità e un allenatore molto capace come Fonseca”. Foggia ha poi parlato della trattativa sfumata con il giovane Reynolds, poi finito proprio ai capitolini: “Avevamo esigenze nell’immediato, quello di Reynolds sembrava un investimento futuribile e non idoneo al momento. Avremmo ottenuto dalla Juventus anche il diritto di riscatto ma abbiamo preferito lasciar perdere”. Il d.s. ha poi confermato che l’appeal del club è cresciuto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Non mi fido dei problemi difensivi della, e spero che Dzeko non giochi”. A dirlo è Pasquale. Il direttore sportivo del Benevento ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport a poche ore dal match del Ciro Vigorito: “Battere una big sarebbe il coronamento di un campionato eccellente, ma è dura. Laha qualità e un allenatore molto capace come Fonseca”.ha poi parlato della trattativa sfumata con il giovane, poi finito proprio ai capitolini: “Avevamo esigenze nell’immediato, quello disembrava un investimento futuribile e non idoneo al momento. Avremmo ottenuto dalla Juventus anche il diritto di riscatto ma abbiamo preferito lasciar perdere”. Il d.s. ha poi confermato che l’appeal del club è cresciuto ...

