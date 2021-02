La sauna fa bene: lo dicono anche gli scienziati (Di domenica 21 febbraio 2021) I benefici della sauna dimostrati anche dalla scienza: rende la pelle più pura, allevia il dolore muscolare e rafforza il sistema immunitario Protegge il cuore, potenzia il sistema immunitario, allevia il dolore muscolare rilassando la tensione e rende la pelle più pura e luminosa, aiutandola a liberarsi delle tossine in eccesso. La sauna è un’abitudine che ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 21 febbraio 2021) Ifici delladimostratidalla scienza: rende la pelle più pura, allevia il dolore muscolare e rafforza il sistema immunitario Protegge il cuore, potenzia il sistema immunitario, allevia il dolore muscolare rilassando la tensione e rende la pelle più pura e luminosa, aiutandola a liberarsi delle tossine in eccesso. Laè un’abitudine che ha… L'articolo Corriere Nazionale.

Zazu94665603 : Una cosa davvero giusta l’aveva detta R in sauna a D, non ti inserire nelle discussioni stupide di gioco e pensa so… - filippocioni : 'E no che non va tutto bene Ma neanche ci va male tutto Mi sciolgo come fumo nella sauna Brucio fiori San Francisco… - _zaynshugx : Dal discorso che ha fatto Tommy in sauna avete veramente capito che si è dimenticato di Fra!? Ma mi ricordo solo io… - Andi34338935 : @bizarredJackE Non dire queste cose, sta facendo la sauna, ieri Pier era solo, e Dayane con il gruppo, SI VOGLIONO… - bionda_fabiana : @riddick772 @LuTheReader @Roberta71689416 Si in sauna. Poi però il 25 gennaio la clip che senza di lui non ce la fa… -