La proposta di Bonomi: 'Apriamo le fabbriche per vaccinare dipendenti e loro familiari' (Di domenica 21 febbraio 2021) Una proposta lanciata dal presidente di Confindustria Bonomi per accelerare il piano vaccinale (nonostante manchino le dosi): gli industriali sono pronti ad aprire fabbriche ed uffici per vaccinare i ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) Unalanciata dal presidente di Confindustriaper accelerare il piano vaccinale (nonostante manchino le dosi): gli industriali sono pronti ad aprireed uffici peri ...

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Lu13Luuigi : @HuffPostItalia Ad interpretare la proposta di Bonomi, senza essere dietrologo, potrebbe leggersi come x i vaccini… - CatelliRossella : RT @maurizioagazzi: #Bonomi 'Pronti ad aprire le fabbriche per immunizzare dipendenti e familiari. Non so se sia fattibile ma mi pare una p… - maurizioagazzi : #Bonomi 'Pronti ad aprire le fabbriche per immunizzare dipendenti e familiari. Non so se sia fattibile ma mi pare u… -