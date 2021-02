La proposta della Gran Bretagna: “Europei interamente da noi. Possiamo garantire il pubblico” (Di domenica 21 febbraio 2021) Possibile novità in vista dei prossimi Europei di calcio. Il torneo tra Nazionali, inizialmente previsto per l'estate 2020 e poi rinviato a causa della pandemia di Covid, si dovrebbe disputare con un anno di ritardo. Per celebrare i 60 anni della manifestazione, si era pensato ad una competizione con partite in diverse sedi in tutto il Vecchio Continente. Il coranavirus ha stravolto ogni programma ma qualcosa adesso, potrebbe cambiare.Come riporta il Daily Mail, infatti, il ministro alla Cultura inglese avrebbe proposto una soluzione davvero interessante, almeno per la Gran Bretagna. La proposta arrivata dal governo inglese sarebbe quella di disputare l'interno torneo in terra britannica persino con il pubblico.L'Europeo ha già semifinali e finale previste con sede a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Possibile novità in vista dei prossimidi calcio. Il torneo tra Nazionali, inizialmente previsto per l'estate 2020 e poi rinviato a causapandemia di Covid, si dovrebbe disputare con un anno di ritardo. Per celebrare i 60 annimanifestazione, si era pensato ad una competizione con partite in diverse sedi in tutto il Vecchio Continente. Il coranavirus ha stravolto ogni programma ma qualcosa adesso, potrebbe cambiare.Come riporta il Daily Mail, infatti, il ministro alla Cultura inglese avrebbe proposto una soluzione davvero interessante, almeno per la. Laarrivata dal governo inglese sarebbe quella di disputare l'interno torneo in terra britannica persino con il.L'Europeo ha già semifinali e finale previste con sede a ...

