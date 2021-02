La Paganese si prende il derby con la Turris | al ‘Torre’ finisce 2-0

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani – Vittoria importante per lache si impone 2-0 nelcon lae si porta a quota 22 punti in classifica, a una sola lunghezza dalla Vibonese che occupa il primo posto utile per la salvezza. La prima occasione per gli azzurrostellati cade all’11’ quando Zanini colpisce la traversa. Al 35? il vantaggio con Diop, che di testa realizza sugli sviluppi di una punizione calciata da Squillace. Nella ripresa laci prova ma non riesce a rendersi incisiva sotto porta. A 20 minuti dalla fine è Guadagni a battere Abagnale su calcio piazzato per il definitivo 2-0. Nel finale i corallini restano anche in dieci causa dell’espulsione di Di Nunzio per doppia ammonizione che spegne definitivamente i sogni di rimonta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.