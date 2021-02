La nuova casa di Elettra Lamborghini. Ecco dove vive adesso la famosa cantante. (Di domenica 21 febbraio 2021) Elettra Lamborghini, la bella ereditiera e cantante nonché influencer e personaggio tv da milioni di follower (circa 6 milioni e mezzo) si è sposata come sapete lo scorso ottobre con il Dj Afrojack con un matrimonio da favola che lei stessa ha definito perfetto Grazie a tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno piú bello della nostra vita . Letteralmente è stato tutto perfetto Un nuovo nido d’amore La donna mostra sui social molti dettagli della sua vita, la sua quotidianità, le vacanze, e a quanto pare prossimamente la coppia ha in progetto di trasferirsi in un nuovo nido d’amore, sembrerebbe in Brianza, a Cornate d’Adda, quindi non sono mancate le foto della nuova dimora, diffuse dalla stessa Elettra. Ma la casa non è ancora pronta e lo stress ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 21 febbraio 2021), la bella ereditiera enonché influencer e personaggio tv da milioni di follower (circa 6 milioni e mezzo) si è sposata come sapete lo scorso ottobre con il Dj Afrojack con un matrimonio da favola che lei stessa ha definito perfetto Grazie a tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno piú bello della nostra vita . Letteralmente è stato tutto perfetto Un nuovo nido d’amore La donna mostra sui social molti dettagli della sua vita, la sua quotidianità, le vacanze, e a quanto pare prossimamente la coppia ha in progetto di trasferirsi in un nuovo nido d’amore, sembrerebbe in Brianza, a Cornate d’Adda, quindi non sono mancate le foto delladimora, diffuse dalla stessa. Ma lanon è ancora pronta e lo stress ...

