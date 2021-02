ShefVaidya : molto bene. parlagli nella sua lingua madre @girirajsinghbjp - MoliPietro : La lingua madre – 21 febbraio: la ricorrenza dell’UNESCO - SuorCiliegia : @BITCHYFit Vergognatevi. Siete così inetti che non siete neanche in grado di comprendere quello che sentite nella vostra lingua madre. - RTrafficante : RT @_Bellamyyyyyy_: Una delle cose che più mi fa incazzare è la sufficienza, mista ad arroganza con cui troppi dipendenti pubblici e commer… - tobita642882 : RT @fachetti3333: il 21 febbraio. È la giornata internazionale della lingua madre (1952?1999), e della fondazione del (giornale) quotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : lingua madre

È il caso di Rocky, pastore tedesco non di, come ama definirlo il suo padrone, Antonvito. Rocky soffre di un problema alla spina dorsale che gli impedisce di camminare correttamente, ...... per ricordare la sollevazione avvenuta nel 1952, nell'allora Pakistan orientale, in difesa del bengalese,di quella parte del paese. Partendo da questo preciso contesto, la Fumettoteca ...I tifosi del Direttivo Salerno hanno dedicato un messaggio allo sfortunato centrocampista granata che ha tenuto tutti in apprensione, ad Ascoli. Per mostrargli vicinanza, gli ultras hanno scritto paro ...Carnevale Sabato alle 17 gran finale del Carnevale dei Colori: dopo i singoli colori che ne hanno scandito le giornate, per l’ultimo appuntamento è la volta di tutti i Colori. L’evento in streaming, p ...