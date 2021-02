La Juventus blinda Dragusin | vicino il rinnovo | i dettagli dell' accordo

sportli26181512 : La Juventus blinda De Winter: La Juventus ha rinnovato il contratto del difensore belga classe 2002 Koni De...… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus blinda

Calciomercato.com

Commenta per primo Laha rinnovato il contratto del difensore belga classe 2002 Koni De Winter fino al 30 giugno 2024Gattuso ha apprezzato la presenza sia a Bergamo che nelle ore che hanno preceduto il big match con la. 'Siamo una grande famiglia e i malumori ogni tanto possono capitare'. Ma Gattuso ha ...La Juventus accelera per Dragusin: vicino il rinnovo quinquennale che cancellerebbe una situazione ora delicata ...Il difensore rumeno della Juventus, infatti, stando a quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, è intenzionato a prolungare il contratto con i bianconeri per almeno quattro ann ...