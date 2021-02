napolista : La figlia di Meazza: «Il suo cuore batteva per l’Inter, ma ha sempre riconosciuto la grandezza del Milan» Alla Gaz… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Meazza

TUTTO mercato WEB

Bianconeri favoriti, partendo dall'1 - 2 deldella settimana scorsa: risultato che aveva per ... Zero grilli per la testa, la terzaappena nata, appassionato di Nba (in onore del ......Dal sigillo in Inter-Juve alla nascita della terza: Matilde La dolce serata del numero 23 nerazzurro non è statta però il ricordo più bello di una nottata perché oltre alle magie al, il ...La figlia di Meazza alla Gazzetta: "Il suo cuore batteva per l'Inter, ma ha sempre riconosciuto la grandezza del Milan" ...(foto testa a testa tra Ibrahimovic e Lukaku). Le interviste. La figlia di Meazza: “Zlatan e Romelu fate pace nello stadio di papà”. Seedorf: “inter solida e Milan ambizioso. Noi tecnici di colore ...