sportli26181512 : Silvana Meazza: 'Ibra e Lukaku, adesso fate pace nel nome di papà': Silvana Meazza: 'Ibra e Lukaku, adesso fate pac… - napolista : La figlia di Meazza: «Il suo cuore batteva per l’Inter, ma ha sempre riconosciuto la grandezza del Milan» Alla Gaz… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Meazza

IlNapolista

Racconta come si vivevano i derby in casa. "Da giocatore soffriva alla vigilia. E anche dopo aver smesso era "la partita". Il cuore batteva per l'Inter, ma era imparziale: ha sempre ...Bianconeri favoriti, partendo dall'1 - 2 deldella settimana scorsa: risultato che aveva per ... Zero grilli per la testa, la terzaappena nata, appassionato di Nba (in onore del ...La figlia di Meazza alla Gazzetta: "Il suo cuore batteva per l'Inter, ma ha sempre riconosciuto la grandezza del Milan" ...(foto testa a testa tra Ibrahimovic e Lukaku). Le interviste. La figlia di Meazza: “Zlatan e Romelu fate pace nello stadio di papà”. Seedorf: “inter solida e Milan ambizioso. Noi tecnici di colore ...