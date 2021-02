Kurt Cobain: il simbolo della grunge music (Di domenica 21 febbraio 2021) Oggi avrebbe 54 anni. Kurt Cobain, leader dei Nirvana, è diventato un simbolo per una generazione di sbandati alla ricerca di un’identità. Kurt non ha avuto una vita facile. Sempre in bilico tra la vita e la morte, il giovane emarginato ha dato voce a tanti suoi coetanei. Perché Kurt Cobain è diventato un simbolo? Kurt Cobain rappresenta quello che tanti vorrebbero essere ma non hanno il coraggio di diventare. I giovani di un’intera generazione l’hanno eletto come portavoce di un disagio profondo, radicato e per certi versi incomprensibile. La voglia di urlare e di sfogare la rabbia repressa, come faceva Kurt quando saliva sul palco, facevano parte del fascino che il leader dei Nirvana esercitava. I fan trovarono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) Oggi avrebbe 54 anni., leader dei Nirvana, è diventato unper una generazione di sbandati alla ricerca di un’identità.non ha avuto una vita facile. Sempre in bilico tra la vita e la morte, il giovane emarginato ha dato voce a tanti suoi coetanei. Perchéè diventato unrappresenta quello che tanti vorrebbero essere ma non hanno il coraggio di diventare. I giovani di un’intera generazione l’hanno eletto come portavoce di un disagio profondo, radicato e per certi versi incomprensibile. La voglia di urlare e di sfogare la rabbia repressa, come facevaquando saliva sul palco, facevano parte del fascino che il leader dei Nirvana esercitava. I fan trovarono ...

