Kim Kardashian e Kanye West, divorzio: a lei la custodia dei quattro figli (Di domenica 21 febbraio 2021) Non hanno resistito alla crisi del settimo anno, ormai quasi conclamata. Kim Kardashian e Kanye West si lasciano, è ufficiale. Una fonte giudiziaria ha detto a Variety che la richiesta ufficiale è stata compilata oggi. Il sito specializzato TMZ è stato il primo a dare la notizia, e parla di un divorzio “amichevole”: Kardashian ha chiesto la custodia dei quattro figli, e West ha dato il suo benestare. Del divorzio di una delle coppie più famose d’America (almeno prima dell’arrivo in California di Meghan e Harry), di sono moltiplicate le voci nelle ultime settimane, quando la showgirl ha assoldato la celebre divorzista Laura Wasser. Da tempo si parla anche di un presunto disagio mentale del rapper e produttore ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 febbraio 2021) Non hanno resistito alla crisi del settimo anno, ormai quasi conclamata. Kimsi lasciano, è ufficiale. Una fonte giudiziaria ha detto a Variety che la richiesta ufficiale è stata compilata oggi. Il sito specializzato TMZ è stato il primo a dare la notizia, e parla di un“amichevole”:ha chiesto ladei, eha dato il suo benestare. Deldi una delle coppie più famose d’America (almeno prima dell’arrivo in California di Meghan e Harry), di sono moltiplicate le voci nelle ultime settimane, quando la showgirl ha assoldato la celebre divorzista Laura Wasser. Da tempo si parla anche di un presunto disagio mentale del rapper e produttore ...

