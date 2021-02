Juventus, Pirlo: “Vi svelo come stanno Dybala, Arthur e Morata” (Di domenica 21 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco come stanno Dybala, Arthur e McKennie. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Serie A 2020/2021 contro il Crotone di Giovanni Stroppa, in programma domani sera. La formazione bianconera punta alla vittoria contro l’ultima della classe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 febbraio 2021) Andrea, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa. Eccoe McKennie. Andrea, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Serie A 2020/2021 contro il Crotone di Giovanni Stroppa, in programma domani sera. La formazione bianconera punta alla vittoria contro l’ultima della classe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

