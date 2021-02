Juventus | Pirlo | “Contro il Porto mi sono fatto sentire Nessun intervento di Agnelli”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Laprova a ripartire dopo una settimana da incubo. I bianconerireduci da due sconfitteNapoli e, rispettivamente in campionato e Champions League. Domani la formazione campione d'Italia sarà attesa alla sfidail Crotone, in un match cruciale per le sorti dello scudetto e della zona retrocessione.caption id="attachment 1077347" align="alignnone" width="1800" (Getty Images)/captionFIDUCIOSOIl tecnico Andreaanalizza il momento dellain conferenza stampa: "Una sfida importante per continuare il cammino per la lotta allo scudetto. Sappiamo che sarà una sfida difficile, il Crotone è una squadra che gioca bene a calcio. Nonostante magari non siano arrivati i risultati ha sempre avuto la propria filosofia, sta facendo vedere ...

Commenta per primo- Crotone doveva essere la partita del ritorno in campo di Paulo Dybala . E invece no. Quello stilato da Andreapoco fa nella conferenza stampa della vigilia è un bollettino poco ...Stanno facendo vedere cose interessanti ": il tecnico della, Andrea, presenta nella consueta conferenza stampa della vigilia la gara contro il Crotone. " Giocherà Buffon, mentre ...RCS MediaGroup S.p.A.TORINO (ITALPRESS) – “Col presidente ci parliamo dopo ogni partita. Era a Oporto con noi e non è intervenuto perchè non ce n’era bisogno. Sapevamo di aver fatto una brutta partita, non c’era bisogno c ...