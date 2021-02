Juventus, futuro da scrivere per Morata: il piano bianconero per lo spagnolo (Di domenica 21 febbraio 2021) Il futuro alla Juventus di Morata non è ancora al sicuro: lo spagnolo da qui al termine della stagione si gioca tutto. Leggi su 90min (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilalladinon è ancora al sicuro: loda qui al termine della stagione si gioca tutto.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus futuro La classifica dei migliori 15 allenatori del XXI° secolo per l'IFFHS ... al periodo di pausa per una stagione, fino a guidare la cavalcata della Juventus dalla B alla A, ... Ci sarà un posto per lui in Europa nel prossimo futuro? D'Onofrio permettendo, staremo a vedere. A ...

Calciomercato Juventus, scambio in Premier per arrivare alla punta ...futuro, con le possibili mosse da mettere a segno per rendere l'organico bianconero sempre più forte e competitivo. Un nuovo rumor riguarda l'arrivo di un centravanti . Un ruolo nel quale la Juventus ...

Morata-Juve, il futuro è tutto da scrivere: tre mesi decisivi per il rinnovo del prestito. E il riscatto... Calciomercato.com Calciomercato Juventus, futuro Morata: la decisione sul riscatto Sia perché la squadra di Pirlo sta accusando un po’ di stanchezza per i tanti impegni ravvicinati. – Per la Juventus c’è ormai all’orizzonte il match di campionato di lunedì sera contro il Crotone di ...

Calciomercato Inter, Marotta sgarro alla Juventus: contattato l’attaccante Beppe Marotta pronto ad approfittare dello stallo nella trattativa sul rinnovo del contratto tra la Juventus ed un suo attaccante.

