Juve, l'attacco latita. CR7 inceppato, ma arriva il Crotone con la peggior difesa... (Di domenica 21 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

forumJuventus : [La Stampa] Morata in crisi, Ronaldo a secco da tre gare: ora la Juve ha bisogno dei gol di Dybala per risollevare… - juventusfc : 47' | CRISTIANO! Dal limite, fuori di pochissimo! Poco prima ci aveva provato anche @AlvaroMorata di testa da buon… - ilbianconerocom : Juve, attacco cercasi: Morata e Ronaldo continuano l'astinenza dal gol. Occhio a Kulusevski: in area, crea meno di… - sportli26181512 : Juve, l'attacco latita. CR7 inceppato, ma arriva il Crotone con la peggior difesa...: Juve, l'attacco latita. CR7 i… - forumJuventus : GdS: 'Dov'è l'attacco? CR7, Kukusevski, Morata: la Juve fatica Ronaldo si è inceppato, non fa gol da tre gare e dev… -