Italia-Macedonia del Nord oggi (21 febbraio): orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei basket 2022 (Di domenica 21 febbraio 2021) L'Italbasket tornerà in campo oggi per il terzo e ultimo match di questa finestra delle Qualificazioni a Eurobasket 2022. Gli azzurri affronteranno nuovamente la Macedonia del Nord, già battuta, non senza qualche difficoltà, pochi giorni fa. Ricordiamo che la selezione nostrana è già qualificata alla rassegna continentale, in quanto il Bel Paese sarà uno degli stati che ospiteranno la manifestazione, e i ragazzi di coach Meo Sacchetti giocheranno solo per l'onore. Ad ogni modo, queste sfide servono anche per vedere all'opera giovanissimi talenti come Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. La sfida inizierà alle ore 13.00. Sarà possibile vederla in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Inoltre, il match verrà trasmesso anche in streaming

