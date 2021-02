Israele da record per la somministrazione dei vaccini. Ma consegnarli in Cisgiordania e Gaza è una questione politica (Di domenica 21 febbraio 2021) Mentre Israele svetta come campione mondiale per numero di vaccinati e si avvia rapidamente al traguardo dell’immunità di gregge portando avanti sperimentazioni innovative, da settimane si susseguono gli appelli delle associazioni per i diritti umani affinché anche i palestinesi che vivono nei territori occupati abbiano accesso ai vaccini. Israele ha somministrato dosi a più di un terzo della sua popolazione di 9,3 milioni di abitanti, compresi gli abitanti delle colonie in Cisgiordania e compresi gli arabi israeliani e i palestinesi di Gerusalemme Est, e ha fornito 2mila dosi del vaccino Moderna all’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) all’inizio di febbraio, consentendole di iniziare a vaccinare gli operatori sanitari. Il resto dei palestinesi di Cisgiordania e Striscia di Gaza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Mentresvetta come campione mondiale per numero di vaccinati e si avvia rapidamente al traguardo dell’immunità di gregge portando avanti sperimentazioni innovative, da settimane si susseguono gli appelli delle associazioni per i diritti umani affinché anche i palestinesi che vivono nei territori occupati abbiano accesso aiha somministrato dosi a più di un terzo della sua popolazione di 9,3 milioni di abitanti, compresi gli abitanti delle colonie ine compresi gli arabi israeliani e i palestinesi di Gerusalemme Est, e ha fornito 2mila dosi del vaccino Moderna all’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) all’inizio di febbraio, consentendole di iniziare a vaccinare gli operatori sanitari. Il resto dei palestinesi die Striscia di...

