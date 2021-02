Ipotesi modello inglese per il nuovo piano vaccinale: obiettivo 500mila somministrazioni al giorno (Di domenica 21 febbraio 2021) Bisogna fare in fretta. Lo sa bene il governo Draghi che sul piano vaccinale si gioca tutta la sua credibilità. Ci sarebbe il “modello inglese” nella mente del nuovo esecutivo alle prese con una nuova strategia per modificare il piano vaccinale. Le notizie non sono buone e occorre fare presto. Mentre AstraZeneca annuncia un nuovo taglio di dosi, che per l’Italia sarà pari al 10-15% di quelle preventivate; le Regioni premono per un “deciso cambio di passo” nella campagna vaccinale: tutti i governatori sono allarmati, in questo momento il problema è soprattutto la scarsità di vaccini che rende tutto tragicamente complicato. Da AstraZeneca dovevano arrivare 566 mila dosi, ne sono state consegnate 60 mila in meno. Una sforbiciata definita ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 febbraio 2021) Bisogna fare in fretta. Lo sa bene il governo Draghi che sulsi gioca tutta la sua credibilità. Ci sarebbe il “” nella mente delesecutivo alle prese con una nuova strategia per modificare il. Le notizie non sono buone e occorre fare presto. Mentre AstraZeneca annuncia untaglio di dosi, che per l’Italia sarà pari al 10-15% di quelle preventivate; le Regioni premono per un “deciso cambio di passo” nella campagna: tutti i governatori sono allarmati, in questo momento il problema è soprattutto la scarsità di vaccini che rende tutto tragicamente complicato. Da AstraZeneca dovevano arrivare 566 mila dosi, ne sono state consegnate 60 mila in meno. Una sforbiciata definita ...

