Inzaghi: "Siamo stati dei leoni, in undici contro undici l'avremmo vinta" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare la Roma. L'allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al "Ciro Vigorito" per affrontare la formazione di Paulo Fonseca. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Uscita dal campo – Mi sono arrabbiato, non voglio tornare su certi episodi. Sarebbe stato ingiusto non portare a casa un risultato positivo dopo una prestazione del genere. Lo avevamo già dimostrato con Juventus e Lazio che giocando così posSiamo ambire a risultati importanti. Dal campo non avevo la sensazione che soffrissimo, anzi pensavo di poterla vincere. Derby di Milano – Non l'ho visto, mi interessava la mia partita. I ragazzi sono stati dei leoni e ...

