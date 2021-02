Investitori in arrivo dagli USA per la F1? (Di domenica 21 febbraio 2021) Le tante difficoltà, soprattutto economiche, affrontate lo scorso anno e portate come conseguenza anche nel 2021 a causa della pandemia mondiale, non hanno però certo cancellato l’interesse per la Formula regina. Alcuni imprenditori d’oltreoceano che da anni ambiscono e sognano il Circus, sarebbero infatti ancora disposti ad appoggiare economicamente, se non addirittura rilevare, due scuderie; dagli USA infatti potrebbero giungere nuovi Investitori per questi team di F1. Nuovi Investitori dagli USA per due scuderie di F1 Alfa Romeo e Alpha Tauri; questi i due team di F1 finiti nel mirino di alcuni Investitori provenienti dagli States. La società Sportstek Acquisition Corporation ha infatti dichiarato il proprio interesse per un eventuale ingresso in F1; l’azienda in questione si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Le tante difficoltà, soprattutto economiche, affrontate lo scorso anno e portate come conseguenza anche nel 2021 a causa della pandemia mondiale, non hanno però certo cancellato l’interesse per la Formula regina. Alcuni imprenditori d’oltreoceano che da anni ambiscono e sognano il Circus, sarebbero infatti ancora disposti ad appoggiare economicamente, se non addirittura rilevare, due scuderie;USA infatti potrebbero giungere nuoviper questi team di F1. NuoviUSA per due scuderie di F1 Alfa Romeo e Alpha Tauri; questi i due team di F1 finiti nel mirino di alcuniprovenientiStates. La società Sportstek Acquisition Corporation ha infatti dichiarato il proprio interesse per un eventuale ingresso in F1; l’azienda in questione si ...

Alcuni imprenditori d'oltreoceano che da anni ambiscono e sognano il Circus, sarebbero infatti ancora disposti ad appoggiare economicamente, se non addirittura rilevare, due scuderie; dagli USA ...

La Formula 1 attrae investitori dagli USA Nonostante una pandemia globale e la conseguente crisi economica, la Formula 1 non perde il suo fascino. La notizia arriva dagli Stati Uniti: la società Sportstek Acquisition Corporation ha confermato ...

