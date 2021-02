Inter | Vidal | «Andiamo a prenderci i 3 punti | facciamo vedere chi siamo» – FOTO

internewsit : FOTO - Vidal punta al derby: «Oggi squadra più che mai, facciamo vedere chi siamo!» - - fcin1908it : Vidal: “Oggi insieme più che mai: forza Inter! Prendiamoci i 3 punti e facciamo vedere…” - cliexit_ : RT @internewsit: Milan-Inter, perché Conte deve confermare Eriksen titolare e non Vidal - - Busonzio : RT @internewsit: Milan-Inter, perché Conte deve confermare Eriksen titolare e non Vidal - - internewsit : Milan-Inter, perché Conte deve confermare Eriksen titolare e non Vidal - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vidal

In aggiunta, solo pochi giorni fa Stefano Pioli ha perso anche Ismael Bennacer, vittima di noie muscolari, in casaabbiamo riferito dell'out annunciato di Arturo: non dimentichiamo poi ...Conte deve valutare le condizioni dell'acciaccato, ma comunque ha un Eriksen in forte ... QUOTE E PRONOSTICO L'agenzia Snai ha fissato il suo pronostico ufficiale per Milan, pertanto ...Inter, Conte conferma formazione vincente: i dettagli nerazzurri a poche ore dal fischio d'inizio della stracittadina più attesa da tempo ...Buone notizie arrivano in casa Inter: Arturo Vidal, che si è allenato con il gruppo e sta bene. Si è fermato invece Sensi, durante l’allenamento di giovedì, per un affaticamento muscolare. A ...