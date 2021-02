Inter, Handanovic: «Cambiati con Spalletti ma siamo migliorati così» (Di domenica 21 febbraio 2021) Samir Handanovic, portiere dell’Inter, parla dopo la vittoria contro il Milan arrivata anche grazie ad una sua grande prestazione. Le sue parole Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan grazie anche ad una sua grande prestazione. GARA PIU’ DIFFICILE – «Per il portiere non ci sono mai cose facili, se lo pensi sbagli. La prossima parata è la più difficile». FORZA DELL’Inter – «Ci sono tante componenti. C’è qualità umana, non solo calcistica; lì si fa lo step. C’è gente che parla in campo, cosa che prima non si faceva. Secondo me l’Inter ha iniziato a cambiare con l’arrivo di Luciano Spalletti, poi con quello di Antonio Conte. Si lavora, si aggiungono i pezzi; solo lavorando si aggiungono certe cose. Servono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Samir, portiere dell’, parla dopo la vittoria contro il Milan arrivata anche grazie ad una sua grande prestazione. Le sue parole Samir, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan grazie anche ad una sua grande prestazione. GARA PIU’ DIFFICILE – «Per il portiere non ci sono mai cose facili, se lo pensi sbagli. La prossima parata è la più difficile». FORZA DELL’– «Ci sono tante componenti. C’è qualità umana, non solo calcistica; lì si fa lo step. C’è gente che parla in campo, cosa che prima non si faceva. Secondo me l’ha iniziato a cambiare con l’arrivo di Luciano, poi con quello di Antonio Conte. Si lavora, si aggiungono i pezzi; solo lavorando si aggiungono certe cose. Servono ...

