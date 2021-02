Inter, Conte: «Complimenti a Pioli, la vittoria più bella deve arrivare» (Di domenica 21 febbraio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria straripante nel derby di Milano: ecco le sue dichiarazioni Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole Complimenti – «I Complimenti vanno fatti ai miei calciatori. Partita preparata bene quindi Complimenti a loro che sono i protagonisti. La più bella vittoria all’Inter? Io spero che la più bella debba ancora arrivare. Bisogna fare i Complimenti al Milan, a Stefano Pioli per quello che sta facendo. Vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, oggi l’accoglienza è stata da brividi e c’ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Antonio, tecnico dell’, ha parlato dopo lastraripante nel derby di Milano: ecco le sue dichiarazioni Antonioha parlato ai microfoni di DAZN dopo lacontro il Milan. Le sue parole– «Ivanno fatti ai miei calciatori. Partita preparata bene quindia loro che sono i protagonisti. La piùall’? Io spero che la piùdebba ancora. Bisogna fare ial Milan, a Stefanoper quello che sta facendo. Vogliamo dedicare questaai nostri tifosi, oggi l’accoglienza è stata da brividi e c’ha ...

