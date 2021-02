Insulti alla Meloni, tutti scaricano Gozzini: la radio si dissocia, l’Università valuta provvedimenti (Di domenica 21 febbraio 2021) . O meglio. L’emittente da dove il professor Gozzini ha scagliato feroci invettive contro Giorgia Meloni. E l’Ateneo di Siena, pulpito dal quale è solito esprimersi il docente, scaricano l’insegnante livoroso. E mentre l’emittente da cui l’odioso attacco si è consumato, finalmente prende le distanze dal linguaggio utilizzato dal prof. L’ateneo toscano, condanna fermamente gli Insulti e annuncia eventuali provvedimenti disciplinari affidati agli organi accademici competenti. Perché, ha ribadito il rettore Francesco Frati, «ognuno è responsabile delle proprie azioni». Insulti alla Meloni, università e radio: tutti scaricano Gozzini Dunque, a 24 ore da quelle oscenità proferite senza ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 febbraio 2021) . O meglio. L’emittente da dove il professorha scagliato feroci invettive contro Giorgia. E l’Ateneo di Siena, pulpito dal quale è solito esprimersi il docente,l’insegnante livoroso. E mentre l’emittente da cui l’odioso attacco si è consumato, finalmente prende le distanze dal linguaggio utilizzato dal prof. L’ateneo toscano, condanna fermamente glie annuncia eventualidisciplinari affidati agli organi accademici competenti. Perché, ha ribadito il rettore Francesco Frati, «ognuno è responsabile delle proprie azioni»., università eDunque, a 24 ore da quelle oscenità proferite senza ...

