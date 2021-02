Insulti a Meloni, rettore Siena: “Da Gozzini frasi sessiste e ingiuriose” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Gozzini si è scusato prima con me e successivamente con un comunicato. E’ un professore di un certo livello e mai mi sarei aspettato un comportamento simile da lui, la cosa mi ha sorpreso parecchio”. Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena commenta così all’Adnkronos il sentimento all’indomani del tumultuoso dibattito dopo gli Insulti al leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dal professore Giovanni Gozzini. “Il primo sentimento è stato quello dell’indignazione per le parole usate da un membro della nostra comunità che in un certo senso la rappresenta, anche se la cosa non è avvenuta in classe – spiega – frasi che hanno un contenuto sessista oltre che ingiurioso, pronunciate nei confronti prima di tutto di un componente del Parlamento e in secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) “si è scusato prima con me e successivamente con un comunicato. E’ un professore di un certo livello e mai mi sarei aspettato un comportamento simile da lui, la cosa mi ha sorpreso parecchio”. Francesco Frati,dell’Università dicommenta così all’Adnkronos il sentimento all’indomani del tumultuoso dibattito dopo glial leader di Fratelli d’Italia Giorgiadal professore Giovanni. “Il primo sentimento è stato quello dell’indignazione per le parole usate da un membro della nostra comunità che in un certo senso la rappresenta, anche se la cosa non è avvenuta in classe – spiega –che hanno un contenuto sessista oltre che ingiurioso, pronunciate nei confronti prima di tutto di un componente del Parlamento e in secondo ...

Adnkronos : Insulti a #Meloni, #Salvini: 'Gozzini merita licenziamento' - Adnkronos : Insulti a #Meloni, rettore Siena: 'Valuteremo provvedimenti per professore' - Adnkronos : #Meloni: 'Solidarietà da Mattarella dopo insulti' - Mirandola59 : RT @virginiaraggi: Solidarietà a Giorgia Meloni per gli insulti che le sono stati rivolti durante una trasmissione radiofonica. La violenza… - weremess : RT @AntonioNbo15: La violenza fisica e verbale è sempre da condannare. Detto questo però non facciamo della #Meloni una martire. Di scuse… -