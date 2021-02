Insulti a Giorgia Meloni | ecco cosa rischia il professor Giovanni Gozzini

Butter_Fly_1 : RT @matteosalvinimi: Parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo “professore” merita il licenziam… - millysalv : RT @AleGreco74: Solidarietà a ?@GiorgiaMeloni? Se fosse stata di sinistra sarebbero scese in campo Boldrini, Murgia, Concita e pure il Pap… - 1950_anna : RT @matteosalvinimi: Parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo “professore” merita il licenziam… - Mirith_ : RT @ChiodiDonatella: 'SCROFA'ALLA #MELONI: E CI FA PURE IL #PROFESSORE E non si è fermato lì. Insulti alla leader di #Fdi irripetibili. Lu… - paoliblu : RT @LegaSalvini: #Salvini: “Parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo “professore” merita il li… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti Giorgia

E quella di Fico "Glirivolti aMeloni sono intollerabili e inaccettabili. Un linguaggio brutale come quello usato per attaccare la presidente di Fratelli d'Italia va respinto al ...'Vacca, scrofa': sono questi glirivolti aMeloni dallo storico e docente all'Università di Siena Giovanni Gozzini, nel corso del format 'Bene bene Male male' dell'emittente Controradio. Il professore, nel corso della ...Rischiano di costare molto caro al professore dell'Università di Siena Giovanni Gozzini gli insulti a Giorgia Meloni: ecco cosa rischia."Sentirò il Rettore di Siena per verificare successivi provvedimenti" così' all'Adnkronos la ministra dell'Università e Ricerca, Cristina Messa che è intervenuta sul caso degli insulti rivolti alla le ...