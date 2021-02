Insigne | infortunio prima di Atalanta-Napoli | è in panchina per il mal di schiena

Leggi su sportface

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nienteper Lorenzo, almeno dall’inizio. Il capitano azzurro è costretto a sedersi inper un problema allaaccusato nelle ore immediatamente precedenti alla sfida del Gewiss Stadium. L’attaccante delle Nazionale è in distinta, vedremo se sarà in grado di giocare uno spezzone di partita. Di certo è un’altra brutta notizia per Rino Gattuso, già in emergenza per via dei forfait di Dries Mertens e Hirving Lozano su tutti. Kalidou Koulibaly recupera per ladopo il Covid, mentre al posto digiocherà Matteo Politano, anche lui non al meglio. SportFace.