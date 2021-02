Infortunio Arthur | salta Juventus-Porto? Le condizioni del brasiliano

(Di domenica 21 febbraio 2021)– Troppi infortuni rischiano di compromettere la stagione bianconera. Pirlo purtroppo non ha mai avuto la rosa al completo e deve fare a meno di pedine importanti. A centrocampo si sta facendo sentire l’assenza di. Il centrocampista, chiamato a dettare i tempi di gioco, sembrava aver trovato una buona continuità di rendimento quando unlo ha frenato, lasciandolo fuori proprio nella fase cruciale della stagione., ledelTutti si chiedono quando recupererà. Questa è la domanda che i tifosi bianconeri si stanno facendo, consapevoli del fatto che questa è la fase clou della stagione, sia in serie A che in Champions League. Come spiega Calciomercato.it, ...

infoitsport : - mirkocalemme : L'infortunio di #Arthur non è una sciocchezza. Due settimane di terapie con onde d'urto, poi si farà il punto. Molt… - mirkocalemme : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - infoitsport : Infortunio Arthur: Pirlo spera di recuperarlo entro quella data. Ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Arthur

La Juventus in questa fase deve fare i conti con tanti infortuni che purtroppo condizionano le scelte di Andrea Pirlo.Per il centrocampo segnaliamo poi l'out annunciato di Rabiot per squalifica, come diper: Rodrigo Bentancur pur acciaccato sarà costretto allora a stringere i denti e a scendere in ...INFORTUNIO ARTHUR – Troppi infortuni rischiano di compromettere la stagione bianconera. Pirlo purtroppo non ha mai avuto la rosa al completo e deve fare a meno di pedine importanti. A centrocampo si s ...L'ultima perla è stata quella di Cristiano Ronaldo nel derby del 4 luglio scorso, ben 42 partite fa: ecco perché adesso i bianconeri fanno fatica ...