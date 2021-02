Independence Day - Rigenerazione | ecco quanto misura l' astronave aliena del film

Leggi su movieplayer

(Di domenica 21 febbraio 2021) Le incredibili dimensioni dell'presente inDay -sono paragonabili a quelle della luna di Giove. Le dimensioni dell'presente inDay -hanno veramente dell'incredibile. La lunghezza dell'enorme diametro dell'è circa la stessa della luna di Giove, Europa, e si estende per 3.000 miglia, ovvero 4.830 chilometri, di larghezza. Il personaggio del regista nel, David Levinson, in una scena parla dell'definendo le dimensioni della nuova nave madre come "così grandi che la nave ha una propria gravità". Ilsi svolge vent'anni dopo gli eventi del primo ...