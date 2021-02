Incidente Cossu | migliorano le condizioni del dirigente del Cagliari

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ledi Andreasono in miglioramento . L'ex calciatore del, oggirossoblù , ha subito un terribilementre guidava in Sardegna , nel territorio di Selargius ...

CagliariCalcio : A seguito di un incidente stradale avvenuto oggi, il dirigente rossoblù Andrea Cossu si trova ricoverato presso l’o… - Agenzia_Ansa : Incidente stradale, grave l'ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu - Gazzetta_it : Incidente in Sardegna: l’ex Cagliari #Cossu grave in ospedale - infoitsport : Cossu è fuori dalla rianimazione dopo l'incidente: le news sull'ex Cagliari - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Cagliari, le condizioni di #Cossu dopo l'incidente stradale?? #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Cossu

La ricostruzione dell'Nella serata del 20 febbraiosi trovava sulla sua Porsche Macan sulla statale 554. La ricostruzione dell'sembra per ora mostrare che l'ex calciatore ...Migliorano le condizioni di Andrea: il dirigente del Cagliariè uscito dal reparto di rianimazione, venendo trasferito in ...L'ex calciatore rossoblù, oggi dirigente del club, ha subito un grave incidente in auto nella serata di ieri. Ha riportato diverse fratture ...Migliorano le condizioni dell’ex giocatore dell’Hellas Verona e attuale dirigente del Cagliari Come riportato da Sky Sport, migliorano le condizioni di Andrea Cossu dopo il terribile incidente verific ...