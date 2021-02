“Inaccettabile! ” Samantha De Grenet viene bacchettata duramente da Signorini che perde le staffe. Ecco cos’è successo (Di domenica 21 febbraio 2021) Questa edizione del Grande Fratello Vip ad ogni puntata ci regala emozioni, e anche l’ultima, andata in onda venerdì 19 febbraio, non è stata da meno. Amori e dissapori Alfonso Signorini ha avuto di che parlare, tanti sono stati gli argomenti affrontati, come l’inizio della storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che finalmente hanno deciso di abbandonarsi al loro sentimento, con buona pace di chi aspettava la ragazza fuori pronto per una convivenza. E poi i dissapori tra la stessa Rosalinda e la ormai ex amica del cuore Dayane, la quale sembra essersi risentita non poco del rapporto nascente, accusando l’altra di averla messa da parte; le dure parole della brasiliana hanno colpito profondamente Rosalinda, che non se le aspettava di certo. Tra gli argomenti affrontati non poteva mancarne uno scottante, che ha costretto ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 21 febbraio 2021) Questa edizione del Grande Fratello Vip ad ogni puntata ci regala emozioni, e anche l’ultima, andata in onda venerdì 19 febbraio, non è stata da meno. Amori e dissapori Alfonsoha avuto di che parlare, tanti sono stati gli argomenti affrontati, come l’inizio della storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che finalmente hanno deciso di abbandonarsi al loro sentimento, con buona pace di chi aspettava la ragazza fuori pronto per una convivenza. E poi i dissapori tra la stessa Rosalinda e la ormai ex amica del cuore Dayane, la quale sembra essersi risentita non poco del rapporto nascente, accusando l’altra di averla messa da parte; le dure parole della brasiliana hanno colpito profondamente Rosalinda, che non se le aspettava di certo. Tra gli argomenti affrontati non poteva mancarne uno scottante, che ha costretto ...

condurretu1 : Non possiamo perdere Stefania in un voto con Zenga e Samantha:INACCETTABILE #TZVIP - Chiara08938439 : Dai dai siete ridicoli sbattete fuori quella brutta persona della #samantha. Fuori fuori fuori fuori. Vergognosi!… - Coldplay2405 : @Crimilla10 Appunto, una di loro fuori per avere dentro zenga e Samantha è inaccettabile - Sabina57269535 : RT @erikagiampa: Comunque vada, stasera perderemo senza dubbio una tra due protagoniste di questo GF e dentro rimarranno comodini come Sama… - erikagiampa : Comunque vada, stasera perderemo senza dubbio una tra due protagoniste di questo GF e dentro rimarranno comodini co… -