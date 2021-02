In vigore l’ordinanza del ministro Speranza. La nuova mappa dell’Italia (Di domenica 21 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: il colore delle Regioni dal 21 febbraio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza con la quale è deciso il colore delle Regioni dal 21 febbraio. l’ordinanza, come noto, nasce dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e sposta l’Italia verso la zona Arancione. Questo indica un peggioramento della situazione epidemiologica, confermato anche dall’Iss in occasione dell’ultimo monitoraggio. Coronavirus, l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: il colore delle Regioni dal 21 febbraio “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia,deldella Salute Roberto: il colore delle Regioni dal 21 febbraio. Ildella Salute Robertoha firmato laordinanza con la quale è deciso il colore delle Regioni dal 21 febbraio., come noto, nasce dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e sposta l’Italia verso la zona Arancione. Questo indica un peggioramento della situazione epidemiologica, confermato anche dall’Iss in occasione dell’ultimo monitoraggio. Coronavirus,deldella Salute Roberto: il colore delle Regioni dal 21 febbraio “Ildella Salute, Roberto, ...

