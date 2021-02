“In ospedale da lui”. Il principe Carlo dal padre, la visita spaventa i sudditi. Poi arriva la nota ufficiale: ecco come sta il marito della regina Elisabetta (Di domenica 21 febbraio 2021) principe Filippo, la visita in ospedale non passa inosservata. come ormai si è appreso, il duca di Edimburgo è stato ricoverato martedì sera al King Edward VII Hospital nel centro di Londra su consiglio del suo medico per motivi non riconducibili al coronavirus. La notizia è stata diffusa anche dalla Bbc che ha teso a tranquillizzare i sudditi. Le condizion idi salute del principe continuano a essere stabili. A rivelarlo una fonte del Buckingham Palace che ha voluto precisare che il principe è riuscito a raggiungere l’ospedale senza auto mentre la regina Elisabetta, 94 anni, non può che attendere il coniuge restando tra le pareti del Castello di Windsor. Una situazione tenuta sotto controllo e dalla quale il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)Filippo, lainnon passa inosservata.ormai si è appreso, il duca di Edimburgo è stato ricoverato martedì sera al King Edward VII Hospital nel centro di Londra su consiglio del suo medico per motivi non riconducibili al coronavirus. La notizia è stata diffusa anche dalla Bbc che ha teso a tranquillizzare i. Le condizion idi salute delcontinuano a essere stabili. A rivelarlo una fonte del Buckingham Palace che ha voluto precisare che ilè riuscito a raggiungere l’senza auto mentre la, 94 anni, non può che attendere il coniuge restando tra le pareti del Castello di Windsor. Una situazione tenuta sotto controllo e dalla quale il ...

