In Italia sono 1.330.054 le persone vaccinate. Locatelli: «A marzo in arrivo altre 7,7 milioni di dosi» (Di domenica 21 febbraio 2021) In Italia sono state somministrate 3.497.825 dosi di vaccino contro il Coronavirus, per un totale di 1.330.054 persone vaccinate (che hanno ricevuto, cioè, la copertura completa). La Valle d'Aosta rimane in testa per percentuale di somministrazioni in relazione alle consegne: 97,9%. Seguono la Provincia Autonoma di Bolzano, con il 91,7%, e la Toscana, con l'85,4%. Restano indietro Liguria (60,8%) Molise (62,7%), Sardegna (64,9%) e Umbria (64,9%). Dal sito ufficiale del governo: https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/ Per quanto riguarda le categorie vaccinate, secondo i dati pubblicati dal governo sul portale dedicato, agli operatori sanitari e sociosanitari sono state somministrate 2.202.965 di dosi. Gli ultraottantenni che ne ...

